Halo Infinite'in lansman fragmanı yayınlandı

Halo Infinite'in çok oyunculu modu çıkış yapmıştı bir süredir oynanıyor, ancak tek oyunculu hikayesi 8 Aralık'ta çıkış yapacak.

343 Industries hikayeden aksiyonu sergileyen bir lansman fragmanı yayınlandı. "Tüm umutlar kaybolduğunda ve insanlığın kaderi dengede kaldığında, Master Chief karşılaştığı en acımasız düşmanla yüzleşmeye hazırdır. Destansı bir macera yaşamak ve Zeta Halo'nun çarpıcı yüksekliklerden halkanın altındaki gizemli derinliklere kadar geniş açılarını keşfetmek için insanlığın en büyük kahramanının zırhına adım atın."

Halo Infnite Campaign'in ön sipariş fiyatı PC'de 299,00 TL, Xbox'ta ön sipariş fiyatı ise 469,00 TL'dir.

Efsanevi Halo serisi, şimdiye kadarki en kapsamlı Master Chief harekatı ve çığır açan ücretsiz çok oyunculu oyun deneyimiyle geri dönüyor. Halo Infinite'in çok oyunculu modunu oynamak isteyenler ücretsiz olarak Xbox ve PC'de oynayabilirler.

HALO INFINITE CAMPAIGN FRAGMANI

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