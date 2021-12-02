Halo Infinite'in lansman fragmanı yayınlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halo Infinite'in lansman fragmanı yayınlandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Halo Infinite'in lansman fragmanı yayınlandı

Halo Infinite hikayesinin çıkışına bir hafta önceden, yeni Halo Infinite fragmanı yayınlandı.

Halo Infinite'in çok oyunculu modu çıkış yapmıştı bir süredir oynanıyor, ancak tek oyunculu hikayesi 8 Aralık'ta çıkış yapacak.

343 Industries hikayeden aksiyonu sergileyen bir lansman fragmanı yayınlandı. "Tüm umutlar kaybolduğunda ve insanlığın kaderi dengede kaldığında, Master Chief karşılaştığı en acımasız düşmanla yüzleşmeye hazırdır. Destansı bir macera yaşamak ve Zeta Halo'nun çarpıcı yüksekliklerden halkanın altındaki gizemli derinliklere kadar geniş açılarını keşfetmek için insanlığın en büyük kahramanının zırhına adım atın."

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Halo Infnite Campaign'in ön sipariş fiyatı PC'de 299,00 TL, Xbox'ta ön sipariş fiyatı ise 469,00 TL'dir.

Efsanevi Halo serisi, şimdiye kadarki en kapsamlı Master Chief harekatı ve çığır açan ücretsiz çok oyunculu oyun deneyimiyle geri dönüyor. Halo Infinite'in çok oyunculu modunu oynamak isteyenler ücretsiz olarak Xbox ve PC'de oynayabilirler.

Halo Infinite sistem gereksinimleri neler? Halo Infinite kaç GB?Halo Infinite sistem gereksinimleri neler? Halo Infinite kaç GB?

HALO INFINITE CAMPAIGN FRAGMANI

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu

Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title