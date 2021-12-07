Halo Infinite hikaye modunun süresi oyuncuları üzdü

Halo Infinite'in çok oyunculu modunu oynayan oyuncular hikaye modunu büyük bir sabırsızlıkla beklemekteydi. Ancak Halo Infinite Campaign'i erken oynama şansına sahip olanların söylediklerine göre oyunun süresi oyuncuları üzecek.

HALO INFINITE HİKAYE MODU KAÇ SAAT?

Halo Infinite'in hikayesi, sadece ana hikayeye odaklanıp gittiğiniz takdirde 7-9 saat sürmektedir, fakat oyundaki her şeyi tamamlamak istediğiniz zaman 16 ile 20 saat arasında değişiklik göstermektedir. Tabi ki bu durum oyun zorluğunuza göre de değişmektedir.

Temmuz 2020'deki hikaye demosunda verilen olumsuz tepkilerden sonra Halo Infinite, oyuna çok ihtiyaç duyulan enerjiyi vermek için 2021'e kadar erteledi. Halo Infinite'in hikayesinin lansmanında co-op'a yer vermemesinin nedeni de bu, oyun için bir başka ilk, devler 2. Sezonda co-op hikayesini başlatmayı planladıklarını doğruladılar. Oyuncuların arkadaşlarıyla beraber co-op görevlerde yer almak istiyorlarsa Mayıs 2022'ye kadar beklemeleri gerekmektedir.

Halo Infinite Hikaye modu için ön sipariş vermek istiyorsanız buraya tıklayarak 299,00 TL ücret ile ön sipariş verebilirsiniz. Halo Infinite'i ilk gününden Xbox Game Pass ile de oynayabilirsiniz.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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