Halle Berry'nin John Wick 3'deki Kostümü Fortnite'a Geldi

Fortnite oyuncuları, John Wick 3'ten tanıdığımız Halle Berry kostümünü mağazada bulabilecekler. Epic Games, yeni Sofie Kostümü ile birlikte bir John Wick Seti oluşturdu. Sofia kostümü, Halle Berry'nin John Wick 3'te giydiği kostümlerden biriydi.

Bu kostüm geçtiğimiz Mayıs ayında zaten ortaya çıkmıştı, o yüzden fazla şaşırtıcı olmadı. Yeni kostümün mağazada ne kadar duracağı ise bilinmiyor ancak bildiğiniz gibi Fortnite mağazası çok çabuk tema değiştirebiliyor. Bu yüzden almak istiyorsanız acele etmeniz iyi olabilir.

Assassin paketi ile birlikte John Wick kostümü 2.000 V-Bucks'a mâl oluyor. Silah çantalı Sofia ise 1.500 V-Bucks tutarında. Eğer oyunu bu hafta sonu içerisinde oynamayı düşünüyorsanız, Fortnite mağazasına kesinlikle göz atmalısınız.