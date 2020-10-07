Halkın Partisi ne zaman, kim tarafından kuruldu? Halkın Partisi (HP) genel başkanı kim?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet yürüten Halkın Partisi yani HP kurucusu araştırılıyor. 51 kurucu üye tarafından kuruluşu yapılan HP'nin ''İyi yönetim ve Sosyal adalet'' olarak iki temel ilkesi bulunuyor. Halkın Partisi ne zaman kuruldu?
KKTC'nin koalisyon hükümetinde yer almış olan Halkın Partisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP)-HP koalisyon hükümetinden çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu. Halkın Partisi genel başkanı kim? Halkın Partisi (HP) hakkında detaylar haberimizde.
HALKIN PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?
Parti, 6 Ocak 2016 tarihindeKudret Özersay başkanlığında, 51 kurucu üye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kuruldu.8 Ocak tarihinde yapılan ilk parti toplantısında Kudret Özersay Genel Başkan, Tolga Atakan ise Genel Sekreter seçilmiştir.
2018 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genel seçimlerinde %17,1 oyla dokuz milletvekili çıkaran parti, seçimlerde birinci parti gelen Ulusal Birlik Partisiyle koalisyon kurmama kararı aldı. Bunu takip eden süreçte, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Partiyle, Tufan Erhürman'ın Başbakan, Özersay'ın Başbakan Yardımcısı olduğu dörtlü koalisyon hükûmeti kuruldu. Hükûmet 2 Şubat 2018 tarihinde göreve başladı.
8 Mayıs 2019 tarihinde Halkın Partisinin dörtlü koalisyon hükûmetinden çekilmesiyle Erhürman hükûmetin istifasını sundu. Bunun ardından parti 22 Mayıs 2019'da UBP Genel Başkanı Ersin Tatar başkanlığında kurulan UBP-HP koalisyon hükûmetinde küçük ortak olarak yer aldı.
HALKIN PARTİSİ GENEL BAŞKANI KİM?
11 Ocak 2020'de Genel Başkan Özersay, nisan ayındaki seçimde bağımsız cumhurbaşkanı adayı olmak üzere parti başkanlığından istifa etti. Başkanlık görevini vekâleten dönemin genel sekreteri Yenal Senin üstlendi. O tarihten bu yana Senin, genel başkan olarak görevde bulunuyor.