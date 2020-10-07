Halkın Partisi ne zaman, kim tarafından kuruldu? Halkın Partisi (HP) genel başkanı kim?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet yürüten Halkın Partisi yani HP kurucusu araştırılıyor. 51 kurucu üye tarafından kuruluşu yapılan HP'nin ''İyi yönetim ve Sosyal adalet'' olarak iki temel ilkesi bulunuyor. Halkın Partisi ne zaman kuruldu?