Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti
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Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Ekonomi

Hindistan'ın ünlü oyuncularından 59 yaşındaki Tamil Vivek, geçtiğimiz perşembe günü halkın ön yargısını kırmak için kameralar önünde korona aşısı oldu. 2 gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan aktör, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı.

Ünlü oyuncu Tamil Vivek, geçtiğimiz Perşembe günü, halkın korona aşısına karşı duyduğu korkuyu ortadan kaldırmak için özel bir hastaneye gidebileceği halde, devlet hastanesini tercih ederek aşı oldu. 59 yaşındaki aktör, aşı olduktan iki gün sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.

ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Vivek'in rahatsızlığını ifade ettikten sonra bayıldığı ve ailesinin onu apar topar hastaneye götürdüğü, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu söylendi.

OYUNCU ARKADAŞINDAN TEPKİ

Tamil'in ölümünün ardından hastane önünde sinirlerine hakim olamayan oyuncu Mansoor Ali Khan, "Korona testlerini durdurun. Kimsede korona olmayacak, aşıların içeriğinde ne var bile bilmiyoruz" diyerek aşı ve test karşıtı söylemlerde bulundu.

TAMİL VİVEK KİMDİR?

Ünlü komedyen Vivek, Tamil sinemasındaki sosyal reformatif diyalogları nedeniyle halk arasında 'Chinna Kalaivanar' olarak adlandırıldı. Sendika hükümeti tarafından 2009 yılında Hindistan'ın en yüksek dördüncü sivil ödülü olan Padma Shri Ödülü'ne layık görüldü. En son Hint filmi 'Vicky Donor'un' Dharala Prabhu 'adlı Tamil versiyonunda görülen Vivek, aynı zamanda yönetmen Shankar'ın başrolünde Kamal Haasan'ın rol aldığı yeni filmi' Indian 2'ye de dahil oldu.

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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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