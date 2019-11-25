Halkbank - ABD'li senatör Wyden: Kongre Trump'ın Halkbank soruşturmasına müdahalesini incelemeli

25.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:20

ABD'de Demokrat senatör Ron Wyden, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Halkbank davasıyla ilgili mektubuna yanıt verdiğini ve bakanlığın cevabının daha fazla soruyu beraberinde getirdiğini söyledi.

Wyden, "Bakanlık, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'nin, Başkan Donald Trump tarafından Halkbank'la ilgili cezai soruşturmaya müdahale etmekle görevlendirildiğini yalanlamıyor" dedi.

Cevap metni, ABD'de yargı haberleri yapan Courthouse News tarafından .

Oregon Senatörü Ron Wyden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığı, Mnuchin'nin Türk yetkililerle bir dizi görüşme yaptığını açıkladı. Bu görüşmeler, bakanlığın Halkbank'ın İran'a yönelik kapsamlı yaptırımları ihlal ettiğine yönelik soruşturmada kilit rol oynadığı bir dönemde yapıldı" dedi.

Wyden, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Halkbank, ABD'nin tarihinde İran'a yönelik yaptırımlara yönelik en kapsamlı ihlalle suçlanıyor.

"ABD Kongresi, Donald Trump ve Rudy Giuliani'nin, Trump'ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı, Halkbank'la ilgili sürece müdahale edip etmediklerini, bu ikilinin tıpkı Ukrayna'yla ilgili yaşananlarda olduğu gibi hükümet yetkililerini kişisel planları doğrultusunda hareket etmeye zorlayıp zorlamadıklarını incelemelidir."

Ron Wyden, ABD Senatosu Finans Komisyonu'nun da kıdemli üyelerinden.

Wyden geçen ay 16 Ekim'de Bloomberg'de yer alan bir haber sonrası, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e bir mektup göndermiş ve Trump yönetiminin, İran'a yönelik yaptırımları ihlal etme iddiasıyla yargılanan Halkbank'a yönelik cezai soruşturmaya müdahale edip etmediğini sormuştu.

Bloomberg ise haberinde, "Trump'ın Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Adalet Bakanı William Barr'ın Halkbank meselesiyle ilgileneceğini söylediğini" iddia etmişti.

Halkbank, New York'ta 22 Ekim'de başlayan davada "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme" suçlamasıyla yargılanıyor. New York Güney Bölge Savcılığı hazırladığı 45 sayfalık iddianame ile bankaya, "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" dahil 6 farklı suçlama yöneltmişti.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasının kökeninde ise Trump'ın, 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturmaları için Ukrayna'ya askeri yardımı kesmekle suçlanması yatıyor.

Courthouse News tarafından yayımlanan cevap metninde Mnuchin'in Türk yetkililerle görüşmeleri de şöyle listelendi: