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Halkapınar'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Halkapınar'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı
AA / Yavuz Görür - Haberler | Güncel

Halkapınar'da jandarma ve polis ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için sokak aralarına yem ve mama bıraktı.

HALKAPINAR, KONYA (AA) - Halkapınar'da jandarma ve polis ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için sokak aralarına yem ve mama bıraktı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, kentte etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çeşitli noktalara kedi ve köpek mamasının yanı sıra doğadaki kuş ve diğer canlılar için de yem bıraktı.

Halkapınar Kaymakamı Hamza Selçuk, "Bu soğuk kış günlerinde zorlu şartlar altında hayatta kalmaya çalışan sokak hayvanlarını unutmayan güvenlik güçlerimizi bu örnek davranışları için tebrik ediyorum. Sokak hayvanlarının bize ihtiyaç duydukları bu dönemde vatandaşlarımızın da ellerinden gelen yardımı yapmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Yavuz Görür - Son Dakika Haberleri

Sokak Hayvanları, Halkapınar, Jandarma, Polis, Güncel, Haber

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