Halkapınar'da "Sağlık için hepimiz için" denetimi yapıldı Halkapınar'da Belediye Başkanı Mehmet Bakkal'ın da katılımıyla "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

Halkapınar'da Belediye Başkanı Mehmet Bakkal'ın da katılımıyla "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının, 81 il valiliğine "Koronavirüs Denetimleri" konulu gönderdiği genelge kapsamında, bugüne kadarki en kapsamlı Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlere Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, siyasi parti temsilcileri, genel kolluk birimleri polis, jandarma ve zabıta ekipleri katıldı.

Market, lokanta, pazar yerleri ve gıda üzerine üretim yapan imalat haneler başta olmak üzere birçok iş yeri ve vatandaşların toplu kullanım alanları denetlendi. Pandeminin güncel durumu ve tedbirlerle ilgili vatandaşlar bilgilendirildi.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, "Son günlerdeki vaka sayılarında ki artış göz önünde alındığında, mevcut tedbirlere uyulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ediyor. Düğün, cenaze, piknik alanları gibi kalabalık ortamlarda özellikle tedbir kurallarına uyalım." dedi.

Kaynak: AA