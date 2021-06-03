Halkapınar'da "Kültürümüz Emin Ellerde" e-Twinning projesi tamamlandı
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Halkapınar'da "Kültürümüz Emin Ellerde" e-Twinning projesi tamamlandı

Halkapınar'da 'Kültürümüz Emin Ellerde' e-Twinning projesi tamamlandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Görür - Haberler | Güncel

11 yaş grubunda 55 ilk ve ortaokul öğrencisi "Kültürümüz Emin Ellerde" e-Twinning projesini tamamladı.

11 yaş grubunda 55 ilk ve ortaokul öğrencisi "Kültürümüz Emin Ellerde" e-Twinning projesini tamamladı.

Halkapınar'da İlkokul ve ortaokul seviyesinde 55 öğrenci ve 9 öğretmen, geçtiğimiz aralık ayında başlattıkları "Kültürümüz Emin Ellerde" e-twinning projesini tamamladı.

Proje Kurucularından Atatürk İlkokulu Müdürü Uğur Karaca, şunları kaydetti:

"Şehit Ali Daniyar İmam Hatip Ortaokulu, Çakıllar İlkokulu, Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu'undan 9 Öğretmen ve 55 öğrencimizle unutulmaya yüz tutmuş birçok gelenek ve göreneklerimiz gibi kültürel ögelerimizi ve değerlerimizi yaşayarak, araştırarak ve aileleri ile birlikte uygulayarak öğrenme ve öğretme fırsatı bulduk. Proje boyunca öğrencilerimiz ebru, çini, minyatür, kilim dokuma gibi el sanatlarını yaparak el becerilerinin farkına varmaları, eski bayram geleneklerimizin ve diğer göreneklerimizin yaşatılmasının yanı sıra, Hz. Mevlana gibi değerlerimizin hayatını araştırmaları sağlanarak, öğrencilerimizin iletişim ve toplumla kaynaşma becerilerini geliştirmeleri hedeflendi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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