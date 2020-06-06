Halk uzun bir aradan sonra hafta sonu sokağa çıktı
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Halk uzun bir aradan sonra hafta sonu sokağa çıktı

Konyalılar, uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası normalleşme sürecinin başlamasıyla uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonu sokağa çıktı.

06.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:14

Konyalılar, uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası normalleşme sürecinin başlamasıyla uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonu sokağa çıktı.

Kent merkezinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olmamasından dolayı vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Kentin en işlek cadde ve meydanlarından Alaaddin Bulvarı, Zafer ve Kule Caddesi'nde hareketlilik dikkati çekti. Maske takan ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görülen kent sakinleri, mağazalarda alışveriş yaptı, kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Tarihi kilise, cami, köprüleri ve kendine has mimari usuldeki evleriyle çok sayıda turistin uğrak yeri Selçuklu ilçesindeki Sille Mahallesi'nde, normalleşme sürecinin ardından esnaf, hafta sonu dükkanlarını açtı. Sille'de kafelerde vakit geçiren halkın sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü. Konyalıların bazıları yürüyüş, bazıları da alışveriş yaptı.

Tarihi mahalledeki kafe işletmecisi Burak Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra hafta sonunda işletmesinin açıldığını söyledi.

Sille'de hafta sonu yoğunluğunun yaşandığını belirten Acar, "Pandemi sürecinde uzun süre kapalı kaldık. Sille, çok sayıda turistik ziyaretin yapıldığı bir bölge. Burada çok sayıda hizmet sektöründe işletme var. Hafta sonu kısıtlama uygulanmadı. Sabah saatlerinde az da olsa hareketlilik yaşandı. Hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Akşam vakitlerinde yoğunluk bekliyoruz." diye konuştu.

Halk uzun bir aradan sonra hafta sonu sokağa çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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