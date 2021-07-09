Halk ozanı Hozatlı Ahmet Yurt Dede, Tunceli'de son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de geçirdiği rahatsızlık sonucu 87 yaşında vefat eden halk ozanı Ahmet Yurt Dede'nin cenazesi, Hozat ilçesinde toprağa verildi.

Tunceli'de geçirdiği rahatsızlık sonucu 87 yaşında vefat eden halk ozanı Ahmet Yurt Dede'nin cenazesi, Hozat ilçesinde toprağa verildi.

Hozat Cemevi'ndeki cenaze törenine, halk ozanının yakınları ile Vali Mehmet Ali Özkan, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Hozat Kaymakamı Cuma Emeç, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er katıldı.

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından tabutun üzerine Türk bayrağı ile karanfiller bırakıldı. Ahmet Yurt Dede'nin cenazesi, evinin yanında defnedildi.

Vali Özkan ile katılımcılar, aileye başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren