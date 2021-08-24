HALK OZANI AŞI OLDU, ARDINDAN SAĞLIKÇILAR İÇİN YAZDIĞI TÜRKÜYÜ OKUDU
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HALK OZANI AŞI OLDU, ARDINDAN SAĞLIKÇILAR İÇİN YAZDIĞI TÜRKÜYÜ OKUDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Zile ilçesinde ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırmak için aşı çadırına giden halk ozanı Musa Eyüp Bozdemir (64), sağlık çalışanlarına sürpriz yaptı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırmak için aşı çadırına giden halk ozanı Musa Eyüp Bozdemir (64), sağlık çalışanlarına sürpriz yaptı. Bozdemir, aşı olduktan sonra sağlıkçılar için özel hazırladığı türküyü seslendirerek onlara moral verdi.

Zile'de, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırmak için ilçede oluşturulan aşı çadırına giden evli ve 3 çocuk babası halk ozanı Musa Eyüp Bozdemir, sağlık çalışanlarına sürpriz yaptı. Aşısını olan Bozdemir, ardından sözlerini kendisinin yazdığı parçasını seslendirdi. Musa Eyüp Bozdemir, Sazımla, sözümle misafir olarak aşı olmaya geldim. Arkadaşlara da moral olayım dedim. İnsanların can kurtaranları onlar. Morallerini düzelttik, onlar için can kurban dedi.

Aşı biriminden sorumlu Dr. Muhammed Gümüş ise aşının toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, kendilerine sazla müzik dinletisi sunarak moral veren Bozdemir'e teşekkür etti.

Musa Eyüp Bozdemir'in bestelediği türküsünün sözleri şöyle

Hizmet ederler, hizmetini hak ederler, alın teri dökerler, bizim emekçilerimiz, sağlıkçılarımız. İnsanlara sevgi saygı verirler, hizmet edip, ettiği hizmetten ölürler, yara sarar, tabiplik yapıp doktor olup yarayı iyi ederler, bizim emekçilerimiz, sağlıkçılarımız.

HALK OZANI AŞI OLDU, ARDINDAN SAĞLIKÇILAR İÇİN YAZDIĞI TÜRKÜYÜ OKUDU
HALK OZANI AŞI OLDU, ARDINDAN SAĞLIKÇILAR İÇİN YAZDIĞI TÜRKÜYÜ OKUDU
HALK OZANI AŞI OLDU, ARDINDAN SAĞLIKÇILAR İÇİN YAZDIĞI TÜRKÜYÜ OKUDU
HALK OZANI AŞI OLDU, ARDINDAN SAĞLIKÇILAR İÇİN YAZDIĞI TÜRKÜYÜ OKUDU
HALK OZANI AŞI OLDU, ARDINDAN SAĞLIKÇILAR İÇİN YAZDIĞI TÜRKÜYÜ OKUDU
HALK OZANI AŞI OLDU, ARDINDAN SAĞLIKÇILAR İÇİN YAZDIĞI TÜRKÜYÜ OKUDU
HALK OZANI AŞI OLDU, ARDINDAN SAĞLIKÇILAR İÇİN YAZDIĞI TÜRKÜYÜ OKUDU
HALK OZANI AŞI OLDU, ARDINDAN SAĞLIKÇILAR İÇİN YAZDIĞI TÜRKÜYÜ OKUDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HALK OZANI AŞI OLDU, ARDINDAN SAĞLIKÇILAR İÇİN YAZDIĞI TÜRKÜYÜ OKUDU - Haberler
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