Halk oyunları ekibi temiz akan derede gösteri yaptı
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Halk oyunları ekibi temiz akan derede gösteri yaptı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde halk oyunları ekibi, çevre bilinci oluşturmak amacıyla Saranlı Deresi'nde gösteri sundu.

11.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:56

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde halk oyunları ekibi, çevre bilinci oluşturmak amacıyla Saranlı Deresi'nde gösteri sundu.

Zaman zaman kirli olmasıyla dikkati çeken derenin bir süredir temiz akması, vatandaşlarca sevinçle karşılandı.

TEMA Vakfı üyesi Hakan Dedeoğlu tarafından düzenlenen etkinlikte 4 kadından oluşan halk oyunları ekibi, yöreye ait "Dere Geliyor Dere" türküsüyle gösteri sundu.

Dedeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saranlı Deresi'nin temiz akmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Çevre bilinci oluşturmak amacıyla halk oyunları ekibince derede gösteri yapıldığını anlatan Dedeoğlu, "Gerçekten bunu yetkililerin görmesi, yerinde tespit etmesi çok yararlı olacak. Demek ki bu bölgede ve ilçede bu tip temiz ortamlara ihtiyaç var." dedi.

Dedeoğlu, çocukların içerisinde eğlendiği derenin kirletilmemesi gerektiğini belirtti.

Halk oyunları ekibi temiz akan derede gösteri yaptı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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