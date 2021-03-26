BURSA Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
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BURSA Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Halk otobüsünün otomobile çarpması kameradaBURSA'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsünün otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

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Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsünün otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Selahattin Bala (43) yönetimindeki 16 M 06044 plakalı, içerisinde 5 yolcunun bulunduğu halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Fatih Aydın'ın (41) kullandığı 34 NJ 2716 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ihbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
BURSA Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
BURSA Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
BURSA Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
BURSA Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
BURSA Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
BURSA Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
BURSA Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
BURSA Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
BURSA Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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