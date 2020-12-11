Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı

11.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:29
Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı

GAZİANTEP'te özel halk otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Niyazi Karadere (48) yaralandı, arkasındaki eşi Leyla Karadere (45) ise yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te özel halk otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Niyazi Karadere (48) yaralandı, arkasındaki eşi Leyla Karadere (45) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, aynı yöne giden Niyazi Karadere'nin kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet, otobüsün altına girdi. Kazada, sürücü Niyazi Karadere yaralandı, arkasında oturan eşi Leyla Karadere ise yaşamını yitirdi. Yaralı Niyazi Karadere, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Doktor Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazanın ardından halk otobüsü şoförünü gözaltına aldı.


Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı
Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı
Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

İlgili Haberler

GAZİANTEP - Motosikletin çarptığı kişi yaralandı
GAZİANTEP - Motosikletin çarptığı kişi yaralandı
Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı
Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı
Son dakika haberi | Keles Müftüsü Tanrıkulu'nun eşi kazada yaralandı
Son dakika haberi | Keles Müftüsü Tanrıkulu'nun eşi kazada yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Ivana Sert Merve Dizdar Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Samet Aybaba Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:31:43. #1.14#
title