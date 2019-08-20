Halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı - TAMAMI

20.08.2019 23:39

Kaynak: DHA

ÇORUM'da yolun karşısına geçtiği yaya geçidinde özel halk otobüsünün çarptığı Alperen Kekillioğlu (8), hafif yaralandı. Aile fertlerinin otobüsün sürücüsüne tepki gösteridiği kaza anı da, çevredeki iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza akşam saatlerinde, Gazi Caddesi Saat Kulesi yanındaki yaya geçidinde meydana geldi. Babası Şevket ve annesi Halime Kekillioğlu ile birlikte alışverişe çıkan Alperen Kekillioğlu'na yaya geçidinde geçtiği sırada sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün çarpmasıyla çocuk yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalede bulunulan Alperen Kekillioğlu, ailesiyle birlikte bölgeden ayrıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazanın ardından durmayıp yoluna devam eden otobüs sürücüsüne tepki gösterdi. Polis ekipleri, kazaya karışan otobüs sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışması başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere; yolda seyir halinde olan otobüsün, küçük çocuğa yaya geçidinde yürüdüğü sırada çarptığı, ardından da yoluna devam ettiği görüldü.