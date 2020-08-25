Halk otobüsünü durdurup fenalaşan kişiye yardım etti Kocaeli'de halk otobüsü şoförü, fenalaşıp yol ortasında baygınlık geçiren hasta için, otobüsünü durdurarak yardım etti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halk otobüsü şoförü Taşkın Baydak, fenalaşıp yol ortasında baygınlık geçiren epilepsi hastası bir kişiyi görüp, halk otobüsünü durdurarak yardım etti. O anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BAYGINLIK GEÇİREN HASTANIN YANINA GİTTİ

Olay önceki gün öğle saatlerinde Dilovası ilçesinde meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Taşkın Baydak otobüsüyle seyir halinde olduğu sırada yolda yatan bir kişi olduğunu gördü. Halk otobüsünü durduran Baydak, epilepsi hastası olduğu öğrenilen ve fenalaştığı için yol ortasında baygınlık geçiren kişinin yanına gitti. Bir süre fenalaşan kişinin durumunu soran Baydak, durumunun iyi olması üzerine yeniden halk otobüsüne binerek yoluna devam etti. O anlar halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA