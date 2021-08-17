Halk Market'e anlamlı destek

İşletmeci Mehmet Karagöz, Odunpazarı Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan sosyal yardım uygulaması Halk Market'e kırtasiye yardımı yaptı.

İhtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere Halk Market'e kırtasiye malzemesi ve çanta desteğinde bulunan Karagöz, ardında da Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin kredi kartı ya da paranın geçmediği marketi olarak bilinen Halk Market, okul masrafları ailelerin belini daha fazla bükmesin diye çocuklara kırtasiye yardımı yapıyor. Halk Market, hayırseverler iş insanları ve vatandaşların desteğiyle kalemden deftere, çantadan kuru boyaya geniş bir yelpazede gerçekleştirilen kırtasiye yardımı ile binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor.

Halk Market'e son olarak işletmeci Mehmet Karagöz, kırtasiye malzemesi ve çanta bağışında bulundu. Ardından da Başkan Kurt ile makamında bir araya geldi. Başkan Kurt'a Odunpazarı'nda hayata geçirdiği projeler için teşekkür eden Karagöz, çocukların eğitimi için verdiği desteğin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Karagöz'ün ihtiyaç sahibi çocukların eğitimi için Halk Market'e yaptığı bağışın çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Kurt, çocuklar ve aileleri adına Karagöz'e teşekkür etti. Daha çok çocuğa ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istediklerini vurgulayan Başkan Kurt, Halk Market'e hayırsever vatandaşların yardımlarını beklediklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler