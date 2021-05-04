Halk Ekmek Ramazan ayında tatlı üretimini artırdı
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Halk Ekmek Ramazan ayında tatlı üretimini artırdı

Halk Ekmek Ramazan ayında tatlı üretimini artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimini artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimini artırdı. Uygun fiyattan satışa sunulan birbirinden lezzetli tatlılar Başkentlilerden yoğun ilgi görüyor. Tam kapanma sürecinde de açık olan Başkent Marketler, Satış Mağazaları ve Halk Ekmek Bayilerinde baklavadan güllaca kadar çeşitli tatlılar satışa sunuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası; kaliteli, hijyenik, sağlıklı ve uygun fiyatlı satış politikasını sürdürüyor. Usta ellerde hazırlanan fıstıklı ve cevizli baklava 213 derecede 40-45 dakika fırınlanırken, yüzde 100 tereyağı kullanılarak üretilen baklavaları Başkentliler severek tüketiyor. Ramazan ayı nedeniyle artan talep üzerine günlük 200 kilogram baklava üreten Halk Ekmek, kapasitesini günlük 400 kilograma çıkardı. 5 tatlı ustasının hazırladığı ürünlerin arasında Ramazan ayına özel olarak güllaç ve şekerpare de en çok tüketilen tatlıların başında yer alıyor. Tam kapanma sürecinde de açık olan Başkent Marketler, Satış Mağazaları ve Halk Ekmek Bayilerinde baklavadan güllaca kadar çeşitli tatlılar satışa sunuluyor. Üretilen tatlılar 5 Başkent Market, 5 Fabrika Satış Mağazası, 2 Başkent Büfe ile 3 Halk Ekmek Bayisinde satışa sunuluyor. Tam kapanma sürecinde açık olan 15 noktada fıstıklı baklavanın kilosu 69 lira, cevizli baklavanın kilosu ise 49 liradan satılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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