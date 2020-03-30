Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı- Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde maske üretimine başlandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde maske üretimine başlandı. Şarkikaraağaç Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustan Ceylan, Yeni tip korona virüs nedeniyle özellikle ilçedeki devlet dairelerinde ve hastanelerde maskeye büyük ihtiyaç duyulduğu ifade etti. Ceylan, "İlk Etapta Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi talebi üzerine çalışmalara başladık. Usta öğreticimiz ile sabah 08.00'den akşam 16.00'ya kadar maske üretiyoruz. ilk Önce Devlet Dairelerine ve Belediyelerimize üretim yapmaya çalışacağız. Şuanda günlük olarak 1000 adet maske üretiyoruz. İlerleyen günlerde seri üretime geçip, İlimizin ve İlçemizin maske ihtiyacını karşılayacağız" dedi.

Şarkikaraağaç Süt Üreticileri Birliği ve Şarkikaraağaç Kaymakamlığı önderliğinde Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Usta eğitici ve Öğretmenleri tarafından ilçede maske üretim atölyesinde maske üretimi yapılmasının ardından Şarkikaraağaç ilçe merkezi, Kasabalar ve 26 köyde ücretsiz dağıtılmak üzere 30 bin adet maske siparişi verdi.

Şarkikaraağaç Süt Üreticileri Birliği Birlik Başkanı Selçuk Gökmen, maske üretimine ilişkin Halk Eğitim Merkezi ve akşam Sanat Okulu tarafından uygun kumaşı temin ettikleri ve uzmanlardan aldıkları teknik bilgiler dahilinde hijyenik bir ortamda maske üretimine başlandığını dile getirdi. Gökmen "Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda ninelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz askerlerimizin çarıklarını, elbiselerini dikmişler. Şimdi de Şarkikaraağaç İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde Halk Eğitim Merkezinde kardeşlerimiz aynı duyguyla çalışıyor" dedi.

Bu arada Şarkikaraağaç Süt Üreticileri Birliği ve ilçe Kaymakamlığı ile birlikte Halk Eğitim Merkezi'nin imal ettiği maskelerin tüm köy, kasaba ve ilçe geneline dağıtılmasında 30 bin adet maske imalatı tamamlanarak tüm halka ücretsiz dağıtılacağı belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA