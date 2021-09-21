Halk arasına karışan kaymakam herkesin sevgilisi oldu

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığına yeni atanan Taner Bolat, alışageldik kaymakam imajının dışına çıkarak adeta halkın arasına karıştı. Sokakta vatandaşlarla birlikte oturan ve çoğunlukla korumasız gezen Kaymakam Bolat, pazar alışverişini dahi kendisini yapıyor.

Kaymakam Bolat, göreve gelir gelmez adeta ilçe halkının sevgilisi oldu. Makamda oturmaktan ziyade sürekli sokakta halkın içinde olan Kaymakam Bolat, kimi zaman kadınlarla ev önü sohbetlerine katılıyor kimi zamansa çat kapı gittiği herhangi bir dükkanda esnaflarla çay sohbeti yapıp, sıkıntılarını dinliyor. Çoğunlukla korumaz gezen Kaymakam Bolat, pazar alışverişlerini dahi kendisi yapıyor. Kaymakam Bolat'ın bu tavrı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken aynı zamanda kendisine de her fırsatta teşekkür ve dua etmeyi ihmal etmiyorlar. - AFYONKARAHİSAR