Halis Aydemir kimdir? Halis Aydemir kaç yaşında, aslen nerelidir?

2008 yılında Doçent olan ve Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalına profesör olarak atanan Halis Aydemir, aynı zamanda hafızdır. Son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Halis Aydemir kimdir? Halis Aydemir kaç yaşında, aslen nerelidir?

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis dalında yüksek lisansını, 2004 senesinde doktorasını veren Halis Aydemir ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALİS AYDEMİR KİMDİR?

Halis Aydemir 1974 yılında Erzurum'da doğdu. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis dalında yüksek lisansını, 2004 senesinde doktorasını verdi. 2008 yılında Doçent olan Aydemir, 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalına profesör olarak atandı. 2015-2020 yılları arasında DPÜ İslami İlimler Fakültesinin Dekanlığını yürüttü. Bu süre zarfında Rektör Yardımcılığı görevini de ifa etti. 5 Ekim 2020 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevine başladı.

İlmi çalışmalarını; olasılık merkezli rivâyet sistemi analizleri, şarkiyatçılık, Kur'ân-ı Kerim araştırmaları ve tahkik konularında sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Aydemir, Hafız olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir.