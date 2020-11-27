Halima Aden: İlk tesettürlü model, 'Namazlarımı kaçırdım, otel odalarında ağladım' diyerek mankenliği bıraktı
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Halima Aden: İlk tesettürlü model, 'Namazlarımı kaçırdım, otel odalarında ağladım' diyerek mankenliği bıraktı

27.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:02
Halima Aden: İlk tesettürlü model, 'Namazlarımı kaçırdım, otel odalarında ağladım' diyerek mankenliği bıraktı

İlk tesettürlü model olarak bilinen Somali asıllı ABD'li manken Halima Aden, bu sektörde çalışmanın kendisini dini inançlarından taviz vermeye zorladığını söyleyerek artık defilelere çıkmayacağını duyurdu.

İlk tesettürlü model olarak bilinen Somali asıllı ABD'li manken Halima Aden, bu sektörde çalışmanın kendisini dini inançlarından taviz vermeye zorladığını söyleyerek artık defilelere çıkmayacağını duyurdu.

18 yaşındayken Minnesota'da bir güzellik yarışmasına başörtüsüyle çıktıktan sonra ünlenen Aden, "Koronavirüs salgını bana Müslüman bir kadın olarak durup değerlerimi düşünme fırsatı verdi" dedi.





Kenya'da bir mülteci kampında doğan ve altı yaşında ABD'ye gelen 23 yaşındaki Aden, modellik yapmanın dini inançlarına aykırı olduğunu söyledi ve "Tesettürlü olmak, benim için gerçek anlamda inişli-çıkışlı bir yolculuk oldu. Riske attıklarımdan çok fırsatlara odaklandığım için sadece kendimi suçluyorum" diye konuştu.

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'Defilelerden sonra otel odalarında ağladım'

Defileler nedeniyle birçok kez namazlarını kaçırdığını, podyumda başörtüsü takamadığı durumlarda başını kumaşlarla örtmek zorunda kaldığını belirten Aden, "Bazı defilelerden sonra otel odalarında hıçkırarak ağladım. Bu ben değildim" dedi.

Moda sektöründe "başörtüsü takmanın neden önemli olduğunu anlayabilecek Müslüman tasarımcıların olmamasından" yakınan Halima Aden'in Instagram hesabından duyurduğu bu kararına Bella ve Gigi Hadid'le Rihanna da destek verdi.





Minnesota'daki yarışmadan sonra IMG modelleri arasına katılan Aden, Rihanna'nın Fenty Beauty ve Kanye West'in Yeezy markaları için modellik yapmıştı.

Aden; British Vogue, Vogue Arabia ve Atture dergilerine kapak olmuştu.

BBC

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