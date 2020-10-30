Halil Sezai kimdir? Halil Sezai kaç yaşında? Halil Sezai davasında son durum nedir?
Halil Sezai melankolik şarkıları ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve oldukça sevilen Türk müziğinin önemli isimlerinden birisi. Son günlerde komşusu olan yaşlı bir adamı dövdüğü iddiaları ile gündemde olan Halil Sezai kimdir? Halil Sezai kaç yaşında? Halil Sezai davasında son durum nedir?
Hüzünlü şarkılar konusunda Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden birisi olan Halil Sezai son günlerde talihsiz ve tat kaçıran davalar ile gündemde. Peki, Halil Sezai kimdir? Halil Sezai kaç yaşında? Halil Sezai davasında son durum nedir?
HALİL SEZAİ KİMDİR?
Halil Sezai Paracıkoğlu, ya da bilinen adıyla Halil Sezai 16 Ağustos 1979 yılında Eskişehir'de doğdu.
HALİL SEZAİ EĞİTİM VE MÜZİK HAYATI
Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Kral Tv Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.
2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2015 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.
Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu'da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.
HALİL SEZAİ FİLMOGRAFİSİ
Sevgili Dünürüm : Cem - 2007
Gönül Yarası : Garson - 2004
Ihlamurlar Altında : Murat - 2005
Kader : Levent - 2007
Kahve Bahane : Muhsin - 2009
Yapma Diyorum : Sağlıkçı Tezcan - 2009
Türkan : İsmail - 2011
Mavi Pansiyon : 2011
İncir Reçeli : Metin (Film) 2011
Problem Çözen Adam : İnternet Dizisi - 2011
Bir Hikayem Var : 2013
Sabit Kanca : Fizik Öğretmeni - 2013
Çilek : (Film) 2014
İncir Reçeli 2 : Metin (Film) 2014
Ammar : (Film) 2014
Arkadaşım Hoşgeldin : Komedi Programı - 2014
Yapışık Kardeşler : (Film) İmam - 2015