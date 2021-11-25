Halil Necipoğlu Kuruluş Osmanda oynuyor mu? Halil Necipoğlu kimdir? Kuruluş Osman Papaz Gregor kim, hangi oyuncu?

Halil Necipoğlu Kuruluş Osmanda oynuyor mu? Halil Necipoğlu kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kuruluş Osman Papaz Gregor kim, hangi oyuncu? ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı günler vatandaşlar tarafından birçok oyuncu araştırılmakta. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen kişi Papaz Gregor oldu.

HALİL NECİPOĞLU KURULUŞ OSMAN'DA OYNUYOR MU?

TRT 1 Kuranı Kerim Güzel Okuma Yarışması jürisi olarak izleyicinin tanıdığı Halil Necipoğlu'nun adı şu sıralar Kuruluş Osman dizisiyle sıkça anılıyor. Ancak, Kuruluş Osman'da Papaz Gregor karakterini canlandıran isim Serdar Kayaokay'dır.

HALİL NECİPOĞLU KİMDİR?

İlahiyatçı, din adamı, tasavvuf müziği sanatçısı, televizyon programı sunucusu. Star Tv'de Ramazan Bereketi programını sunan Halil Necipoğlu, 1968 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Babası da imam olan Halil Hoca, 14 yaşında hafızlık eğitimini tamamladı. İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi ön lisans mezunudur.

Hafız Amir Ateş'ten musiki dersleri de alan Halil Necipoğlu, 2011 yılında Dolmabahçe Sarayı Camisi'nde imamlık görevi yaptı. Çeşitli kanallarda sahur programları hazırlayıp sundu. Son olarak Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapmaktadır. Camideki Adam ve Semavi Vuruşlar isminde albümleri de bulunan Halil Necipoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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