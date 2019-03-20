Halil Mutlu, Kaman'da Öğrencilerle Buluştu

Dünya ve olimpiyat şampiyonu halterci Halil Mutlu, Kırşehir'in Kaman ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Kaman Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM) düzenlediği kariyer günlerinin konuğu olarak ilçeye gelen Mutlu, Kültür Merkezi konferans salonunda öğrencilerle sohbet ederek, sporla ilgili tecrübelerini ve birikimlerini aktardı.

Zor şartlar altında bugünlere geldiğini dile getiren Mutlu, "Bizim dönemimizde imkanlar kısıtlıydı. Şimdi sizlerin istediğiniz şeylere ulaşmanız çok kolay. Zamanınızı boşa harcamayın. Ben Bulgaristan'da köyde çobanlık yaparken çalışarak, olimpiyat ve dünya şampiyonu oldum. İnanmak başarmanın yarısıdır." diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Mutlu, Kaman'da gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Söyleşinin sonunda şampiyon halterciye, Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kaman cevizi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman da sporcunun kara kalem portresini hediye etti.

Kaynak: AA