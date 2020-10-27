Halil Kalay yeni albümüyle yine ses getirecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Halil Kalay yeni albümüyle yine ses getirecek

27.10.2020 13:52 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:57
Halil Kalay yeni albümüyle yine ses getirecek

Genç iş insanı ve başarılı ses sanatçısı Halil Kalay, 7 ayda 14 milyon hayranına ulaşan Mashup (Hele Ninno Olasan) klibi ile zirveye yerleşti.

Adana'da ticari hayatındaki başarısı kadar müzik sektöründe de adını duyuranve 7 ayda 14 milyon hayranına ulaşan Mashup (Hele Ninno Olasan) klibi ile zirveye yerleşen genç yetenek HalilKalay yakın bir zaman da hayranları ile bir araya geleceğini belirtti. Kalay "Sevenlerime müjdelerim var" dedi.

Tesbih ve kuyumculuk işinin yanı sıra ses sanatçılığı da yaparak kısa sürede zirveye çıkan Halil Kalay, her geçen gün başarılarının üzerine başarı ekliyor. Çok kısa bir sürede sosyal medyada tıklanma rekoru kıran Adanalı iş insanıve ses sanatçısı Kalay, takipçi sayısının 10 milyonu geçtiğini, ayrıca 40 bin kişinin de kendisi ile ilgili paylaşımda bulunduğunu belirterek, "Bana gösterilen ilgi karşısında çok mutluyum. Beni seven, destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben, sevenlerimle, müziğimle varım" dedi.

Sosyal medyada fenomen olmanın kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini bunun da ses sanatçılığı ile iş insanlığında gösterdiği başarının bir göstergesi olduğunu ifade eden Kalay, şunları söyledi:

"10 milyon sayısı küçümsenemeyecek bir rakam. Bu sayı her geçen gün giderek artıyor. Başarılarımla birlikte takipçi sayım da artıyor. Ayrıca videomdaki şarkılarımla klibimi montaj yaparak paylaşanların sayısı 40 bin kişi. Bu kadar kısa bir sürede bu başarıyı yakalamak müthiş bir şey. Bu ilgikarşısında çok mutlu olduğumu söylerken, bu ilginin de benim doğru yolda olduğumu gösterdiğini belirtmek istiyorum. Desteklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum.Daha güzel ve başarılı günler yakında."

Yakında sevenleriyle bir araya geleceğini de müjdeleyen başarılı ses sanatçısı Halil Kalay, 'MahsupHele Ninno Olasan' şarkısının yoğun ilgi gördüğünü ve ilgi görmeye devam ettiğini belirtti. Bir sonraki şarkılarının da en az bu şarkısı kadar popüler olacağını ve ilgi göreceğini aktaran Kalay, "Bir sonraki şarkılarımı hayranlarım için yapacağım. Hayranlarıma sesleniyorum. Süprizlerime hazır olun" dedi.

Halil Kalay yeni albümüyle yine ses getirecek
Halil Kalay

Çok yoğun bir tempoda çalıştığını belirten başarılı ses sanatçısı Halil Kalay, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem iş hem de müzik beni biraz yoruyor ama hayranlarımın sevgisi bana tüm yorgunlukları unutturuyor. Bugün çok ciddi bir kitlem oluştu, onlarla birlikte olmak bana huzur veriyor. Sevenlerime layık olmak için elimden gelen tüm güzellikleri, projelerimle onlarla birlikte paylaşmak ve onlarımutlu etmek istiyorum.Müzik artık benim vazgeçilmezim oldu. Sevenlerime sık sık müjdelerim olacak. Yakında 8 şarkılık albümüm çıkacak. Albümümün büyük ilgi göreceğini sanıyorum."

İlgili Haberler

Masterchef mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kim? 26 Ekim yeni mavi takım ve yeni kırmızı takım kadrosunda kimler olacak?
Masterchef mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kim? 26 Ekim yeni mavi takım ve yeni kırmızı takım kadrosunda kimler olacak?
İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı kaç kaç? İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı golleri ve maç özeti!
İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı kaç kaç? İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı golleri ve maç özeti!
Yeni hayat 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat 8. bölüm yeni bölüm izle! Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?
Yeni hayat 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat 8. bölüm yeni bölüm izle! Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan İlham Aliyev Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Şevket Çoruh Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya
Spor Cüneyt Çakır Eddie Newton Rıza Çalımbay İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Halil Kalay yeni albümüyle yine ses getirecek - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 13:59:33. #1.14#
title