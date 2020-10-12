Halil Kalay kimdir? Halil Kalay aslen nereli, kaç yaşında? Halil Kalay biyografisi
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Halil Kalay kimdir? Halil Kalay aslen nereli, kaç yaşında? Halil Kalay biyografisi

12.10.2020 16:21 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:25
Halil Kalay kimdir? Halil Kalay aslen nereli, kaç yaşında? Halil Kalay biyografisi

Halil Kalay, Mashup adlı şarkısıyla büyük ilgi görmüştü. Adana'da yaşamını sürdüren şarkıcı, aynı zamanda kuyumculuk da yapıyor. Ticarette oldukça başarılı olan Kalay, Mashup Hele Ninno Olasan şarkısı ile popüler oldu. İşte, Halil Kalay biyografisi, özgeçmişi...

Halil Kalay, Adana'da kuyumculuk, saatçilik ve tesbihçilik sektöründe faaliyet yürüten başarılı bir iş adamıdır. Öte yandan Youtube'da seslendirdiği şarkılarla da ilgi görmeye devam ediyor. İş dünyasının ardından müzik sektöründe de kendini var eden Halil Kalay kim?

HALİL KALAY KİMDİR?

Kalay, Şanlıurfa Suruç'ta dünyaya geldi. Mashup Hele Ninno Olasan şarkısıyla yoğun ilgi gören Halil Kalay, Adana'da kuyumculuk, saatçilik ve tesbihçilik sektöründa çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda müzik sektöründe de daha ileri gitmeyi hedefliyor.

8 şarkının yer alacağı bir albüm hazırlığında olan Kalay, 7 ayda 14 milyon hayranına ulaşan Mashup (Hele Ninno Olasan) klibi ile zirveye yerleşti ve diğer şarkıları da YouTube kanalında yayınlanıyor. Eski şarkılarına da yer verdiği 8 şarkılık albümünü Şerif Kayran Prodüksiyon ile hazırladığını belirten Halil Kalay, "Yoğun bir tempo içerisinde çalışıyorum. Çalışmalarımızı iki ay içerisinde tamamlayacağız. Hayranlarımız iki ayda nasıl başarılı çalışmalar yaptığımızı görecek." dedi.

Halil Kalay kimdir? Halil Kalay aslen nereli, kaç yaşında? Halil Kalay biyografisi

Halil Kalay, "Böyle bir şeyi kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Bir mekanda söylediğim şarkı ile buralara kadar geldim. Çok ciddi bir hayran kitlem oluştu. Onların beklentilerine cevap vermek beni mutlu ediyor. Hayranlarıma layık olmak için daha büyük projelerin peşinden gideceğim." şeklinde konuştu.

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