AK Parti Adıyaman Samsat İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil Fırat Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, Adıyaman Samsat İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Adıyaman Samsat İlçesi Belediye Başkan adayı olan Halil Fırat kimdir?

HALİL FIRAT KİMDİR?

Fırat, 1980 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Demokrat Parti döneminden bu yana siyasetle ilgileniyor. İlk, orta ve lise eğitimini Adıyaman'da tamamladı. Liseden sonra yaşamının bir kısmını Adana'da geçirdi.

SEYHAN İLÇE BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPTI

Başkan adayı Fırat, Anadolu Üniversitesinde İşletme eğitimi aldı. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Yönetim Organizasyon dalında yüksek lisans yaptı. Adana'da, AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptığı sırada AK Parti Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Programı'nı tamamladı.

DERECELİ MARATON KOŞUCUSU

1997 yılından itibaren yönetiminde olduğu LPG ve otogaz dönüşüm sistemleri firmasında, önce bayilik bazında ardından sırasıyla bölge bayiliği, servis ağı, üretim, distribütörlük gibi görevlerde bulunan Halil Fırat, birçok STK'da aktif görev aldı ve LPG CNG Otogazcılar Derneği Başkanlığı, Adana Atletizm Spor Kulübü Başkan yardımcılığı ve Adana Adıyamanlılar Derneği Başkanlığı yaptı. Maraton, yarı maraton gibi uzun mesafe koşularında birçok dereceye sahiptir.