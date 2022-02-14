Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli için ek gözaltı süresi alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli için ek gözaltı süresi alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli için ek gözaltı süresi alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

İSTANBUL (İHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

Kumarhane işletmecisi Falyalı, 8 Şubat'ta KKTC'nin Girne kenti Çatalköy bölgesinde uğradığı şoförü ile birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 3'ü 9 Şubat'ta, diğer 3'ü de önceki gün olmak üzere 6 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dün ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Halil Falyalı, İstanbul, Gözaltı, Kıbrıs, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title