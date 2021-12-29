Halil Dervişoğlu 3. golünü kaydetti

Galatasaray'ın milli futbolcusu Halil Dervişoğlu, kupada oynadıkları Denizlispor maçında attığı golle bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Denizlispor ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılıların ikinci golünü Halil Dervişoğlu attı. Mücadelenin 49. dakikasında sahneye çıkan Dervişoğlu skoru 2-2'ye getirdi. Süper Lig'de de 2 golü bulunan 22 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

Maça yedeklerde başlayan Halil Dervişoğlu 46. dakikada Cicaldau'nun yerine oyuna girdi.

(Oğuzhan Ort-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet