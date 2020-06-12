Haliç'te suyun renginin değişmesi
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Haliç'te suyun renginin değişmesi

Haliç'in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyunun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü.

12.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:34

Haliç'in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyunun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü.

Silahtarağa sahiline gelen vatandaşlar, deniz suyunun renginin kahverengi gibi olduğunu görünce şaşırdı.

Havadan çekilen görüntülerde de renk değişimi dikkati çekiyor.

Eyüpsultan'da yaşayan 18 yaşındaki İsmail Hakkı Atiş, arkadaşlarıyla buraya sık sık geldiğini belirterek, "Gözle görülüyor zaten felaket kirli. Metro çalışmaları da etkiledi. Burası neden Boğaz gibi temiz olmasın? Sarıyer, Ortaköy sahili gibi olmasını isterim." dedi.

Yaklaşık 30 yıldır Haliç'te tekne tamirciliği yapan 64 yaşındaki Ahmet Toral, deniz suyunun lodos nedeniyle biraz kirli olduğunu ifade ederek, suyun temiz olduğunu, burada balık tuttuklarını ve yediklerini anlattı.

Toral, "Orada atık yeri var. İstanbul'un pisliği oraya geliyor. Gelen pislik orada temizleniyor. Alibeyköy deresinden gelen su var, burayı devamlı temizliyor yani." şeklinde konuştu.

İBB'de açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, kirlilik olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fitoplanktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük coğunluğu alglerden (yosunlardan) oluşur. Bu sebeple karbondioksit, güneş ışığı ve belirli minerallere (nitrat, fosfat, kalsiyum, silikat, demir vb.) ihtiyaç duyarlar. Normalde suda çözünmüş karbondioksit belirli oranlarda bulunur. Bazı dönemlerde akıntılar deniz dibindeki besin ve mineralleri su yüzeyine doğru çıkarır. Havaların ısınması ile güneş ışığı ve besin bolluğu fitoplanktonların çok hızlı artarak 'alg patlaması' dediğimiz olayı meydana getirir. Ancak mineraller hızla tüketildiği için fitoplanktonlarda yavaş yavaş ölecekler ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir."

Haliç'te suyun renginin değişmesi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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