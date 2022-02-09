Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü - Haberler
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Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü

AA, Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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İstanbul'un Fatih ilçesinde Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü.

Cibali sahiline gelen vatandaşlar ve balıkçılar, denizin renginin kahverengi olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Sahilde balıkçılık yapan Mustafa Keklik, 2 gündür Haliç'in suyunun renginin böyle olduğunu, lağım suyunun da buraya aktığını söyledi.

Konnektörlerin çalışmaması nedeniyle suyun çamurlu olduğunu ifade eden Keklik, suda devir daim olmadığını belirtti. Eskiden Haliç'in suyunun berrak olduğunu anlatan Keklik, "Şu anda hiçbir balık yok. Eskiden çinekop, lüfer, istavrit, izmarit her şey çıkıyordu." dedi.

Balıkçı Adem Değirmenci de yağmur nedeniyle Haliç'in suyunun çamur rengini aldığını anlattı. Eskiden 2-3 kilogram balık tuttuğunu kaydeden Değirmenci, bugün sadece bir balık tutabildiğini söyledi.

Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü

Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü

Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü

Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Mustafa Keklik, İstanbul, Fatih, Haliç, Güncel, Haberler

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