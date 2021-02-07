Haliç Köprüsü'nde dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı

Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı

'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Mostafa Mohamed maçın kahramanı oldu

Olay, saat 06: 45 sıralarında Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ramazan Aydın ve diğer 3 aile bireyleri Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeyken bir anda otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

ARAÇTAKİLER KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Aracını durdurarak kontrol etmeye çalışan otomobil sürücüsü Aydın, otomobilin motor kısmından bir anda alevlerin yükseldiğini görünce araçta bulunan tüp ile müdahale ederken otomobilde bulunan 3 kişi yanlarında götürdüğü eşyaları da alarak arabadan kendilerini dışarı attı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otomobildeki yangın kısa sürede büyüyünce ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alev alev yanan otomobildeki yangın kontrol altına alınırken yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN