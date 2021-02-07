Haliç Köprüsü'nde dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı
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Haliç Köprüsü'nde dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı

07.02.2021 07:42 | Son Güncelleme: 07.02.2021 08:40

Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı. Araç içerisinde bulunan 4 kişi son anda kendilerini dışarı atarken otomobil yangın sonrası küle döndü.

Olay, saat 06: 45 sıralarında Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ramazan Aydın ve diğer 3 aile bireyleri Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeyken bir anda otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Haliç Köprüsü'nde dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı

ARAÇTAKİLER KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Aracını durdurarak kontrol etmeye çalışan otomobil sürücüsü Aydın, otomobilin motor kısmından bir anda alevlerin yükseldiğini görünce araçta bulunan tüp ile müdahale ederken otomobilde bulunan 3 kişi yanlarında götürdüğü eşyaları da alarak arabadan kendilerini dışarı attı.

Haliç Köprüsü'nde dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otomobildeki yangın kısa sürede büyüyünce ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alev alev yanan otomobildeki yangın kontrol altına alınırken yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haliç Köprüsü'nde dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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