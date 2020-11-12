Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası
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Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası

12.11.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:41
Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası

Mersin'in Tarsus ilçesinde, halı sahada futbol oynayan 13 kişi ile işletme sahibine, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 14 bin 850 TL ceza kesildi.

Kırklarsırtı Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halı sahanın açık olduğunu ve futbol oynandığını tespit etti.

TOPLAMDA 14 BİN 850 TL CEZA KESİLDİ

Ekipler, içeri girerek, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle futbol oynayan 13 kişiye 900'er, işletme sahibine ise 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 14 bin 850 TL ceza kesti.

Polis denetlemelerinin süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

Haber Yorumları (1)
ADALETSİZADALET: hes kodu ile oynatsınlar?
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