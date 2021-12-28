Halfeti'de doğalgaz altyapı çalışması

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları kapsamında saha incelemesi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve AKSA Doğalgaz yetkilileri ilçede yapılacak olan doğalgaz altyapı çalışmaları kapsamında sahada proje değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Albayrak, ilçenin çehresini geliştirmek ve değişimin öncüsü olmak kapsamında çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Halfeti'nin çevre dostu ve yeşil alanlarla bir marka kent olması noktasında çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Albayrak, ilçenin doğalgaza kavuşması amacıyla çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Albayrak, Halfeti'yi 2022 yılı içerisinde doğalgaza kavuşturacaklarını anımsatarak, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu kapsamda AKSA Doğalgaz yetkilileriyle beraber ilçemize doğalgaz arzının gerçekleşeceği sıkıştırılmış doğal gaz tesisinin yapılacağı yeri belirledik. 2022 yılı içerisinde belirlenmiş olan bu alanda yapılacak sıkıştırılmış doğalgaz tesisinden ilçe merkezine doğal gaz verilecektir. Önümüzdeki dönemde Botaş'ın Doğal gaz iletim hattının döşenmesi akabinde Yukarıgöklü ve Argıl mahallelerimizi doğal gaza kavuşturacağız. İlçemizin doğal gaza kavuşturulması için yapılacak çalışmalara azami önem veriyoruz. Temiz, çevre dostu enerji kaynağı olan doğalgazın Halfeti'mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

AA / Mustafa Sonar - Son Dakika Haberleri

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