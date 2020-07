Half-Life 3 ve Left 4 Dead 3, Source 2 Nedeniyle İptal Edilmiş Oyuncular olarak Half-Life 3 ve Left 4 Dead 3 oyunlarının duyurulmasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyorduk.

Oyuncular olarak Half-Life 3 ve Left 4 Dead 3 oyunlarının duyurulmasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyorduk. İşin aslı her iki oyunda geliştirilme aşamasındaymış ama Source 2 motoru yüzünden iptal edilmişler.

Geoff Keighley, The Final Hours of Half-Life projesi için üniversite yıllarındayken Gabe Newell ve Valve ziyaretinde bulunmuş. Bu ziyaretin üzerinden geçen yirmi iki yılın ardından Keighley, bu defa The Final Hours of Half-Life: Alyx ile geri dönüş yaptı. 18.5 TL karşılığında satın alabileceğiniz, görseller ve videolar içeren deneyim, Valve şirketinin son on yılına bir bakış atma fırsatı sunuyordu.

The Final Houts of Half-Life: Alyx, hiç görülmemiş konsept sanat ve görsellerinin yanı sıra birçok oyuna dair görüntüntüler içeriyordu. VR için hazırlanan bu "video", aynı zamanda Half-Life: Alyx öncesinde iptal edilen dokuz kadar Valve oyununu da gündeme getiriyordu. Bu oyunların arasında Half-Life 3 ve Left 4 Dead 3 gibi merakla beklenen yapımlara da yer verilmişti.

Half-Life 3 ve Left 4 Dead 3 Neden İptal Edildi?

Evet, Half-Life 3 ve Left 4 Dead 3 meğerse geliştirilme aşamasındaymış; ama Source 2 bütün partiyi bozan etken olmuş. Söylenene göre 2013 ve 2014 yılları arasında aktif olarak geliştirilmiş olan serinin üçüncü oyununda, Source 2 motoru kullanılıyormuş ve oynanış olarak Left 4 Dead oyunundan esinlenmeler içeriyormuş. Yeniden oynanabilirliğinin yüksek olması için hikaye anlatımında farklı detaylara dahi yer verilmiş. Örneğin; önce bina ve hedef oluşturulacak, sonrasında da güzergah gösterilerek binanın içi düşmanlar ile doldurulacakmış. Bunun sonucunda da bu kısmı farklı şekillerde oynamamıza olanak sağlanacakmış. Dahası ise G-Man için Frank Sheldon seçilmiş ama Source 2 motoru hiçbir zaman tamamlanamadığı için Half-Life 3 de mutlu sona ulaşamamış.

Left 4 Dead 3 ise Fas topraklarında geçen açık dünya bir oyun olacakmış. Her defasında da bizi yüzlerce enfeksiyonlu düşman ile karşı karşıya getirecekmiş ama tamamlanamama nedeni, bu oyunun da Source 2 motoru kullanıyor olmasıymış.

İptal edilen projelerin arasında sanal gerçeklik cihazıyla oynanacak Half-Life temalı Borealis de bulunuyormuş. İkinci oyundaki aynı isimli gemide ve Half-Life 2: Episode 2 sonrasındaki bir zamanda geçecekmiş. Mini balık tutma oyununun bulunacağı oyun hakkında herhangi bir oynanış detayı verilmiş değil.

Son olarak, The Elder Scrolls, Dark Souls ve Monster Hunter serilerinden esinlenilen ve Minecraft yapısında, açık uçlu kreasyon ve yıkım yapabileceğiniz A.R.T.I. isimli bir projeden de bahsediliyor. Bu oyun daha sonradan sanal gerçeklik oyunu olarak diriltilmiş ama Half-Life: Alyx olarak servis edilmiş.

