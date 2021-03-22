İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı
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İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı

22.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:15
İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı

Samsun'da sünger üretimi yapılan iş yerinde vinç kolunun halatı koptu. Tonlarca ağırlığın altında kalan işçi Mustafa Çamaş hayatını kaybetti. Çamaş'ın ölümü arkadaşlarını yasa boğarken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Tekkeköy ilçesinde bulunan Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sünger üretimi yapan bir iş yerinde çalışan Mustafa Çamaş'ın üzerine, halatı kopan vinç kolu düştü.

DEMİR YIĞINININ ALTINDA KALDI

Tonlarca ağırlıktaki demir yığının altına kalıp ağır yaralanan Çamaş'ı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Mustafa Çamaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İŞÇİNİN ÖLÜMÜ ARKADAŞLARINI YASA BOĞDU

Mesai arkadaşlarını yasa boğan olayın ardından Çamaş'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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