Halatı Kopan İnşaat Asansörü İşçinin Üzerine Düştü

ADIYAMAN'da üzerine halatı kopan inşaat asansörü düşen inşaat işçisi Turan Şen (20) yaralandı.

Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın üst katında briket taşımak için kullanılan inşaat asansörünün halatı aşırı yük nedeniyle koparak inşaat işçisi Turan Şen'in üzerine düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin briketlerin arasından kurtardığı Şen'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - Adıyaman

Kaynak: DHA