Hala baba yarısıdır, atasözü müdür?

Hala baba yarısıdır, atasözü müdür?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi bir atasözüdür? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi bir atasözüdür?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaHangisi bir atasözüdür? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ BİR ATASÖZÜDÜR?

A: Teyze ana yarısıdır, atasözü müdür?

B: Hala baba yarısıdır, atasözü müdür?

C: Dayı ana yarısıdır, atasözü müdür?

D: Amca baba yarısıdır, atasözü müdür?

Cevap: A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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