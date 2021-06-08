Haktankaçmaz, Turkish Cargo'nun yapımı süren tesisi SmartIST'te incelemelerde bulundu
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Haktankaçmaz, Turkish Cargo'nun yapımı süren tesisi SmartIST'te incelemelerde bulundu

Haktankaçmaz, Turkish Cargo'nun yapımı süren tesisi SmartIST'te incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, Turkish Cargo'nun yapımı devam eden dijital donanımlı tesisi SmartIST'te incelemelerde bulundu.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, Turkish Cargo'nun yapımı devam eden dijital donanımlı tesisi SmartIST'te incelemelerde bulundu.

Haktankaçmaz, Turkish Cargo'nun İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren 340 bin metrekarelik kapalı alanı olan ve 4 milyon ton kargo ayrıştırma kapasiteli, dijital donanımlı modern tesisi "SmartIST'i ziyaret ederek, yetkililerden tesisin son durumu hakkında bilgi aldı.

SmartIST tamamlandığında yürüteceği iş süreçlerinde, modern teknolojiyi kullanarak yıllık 4 milyon ton kargoyu taşıma kapasitesine sahip olacak. SmartIST; endüstri 4.0, yapay zeka teknolojileri ve dijitalleşmiş süreçler ağırlıklı olarak tasarlanıyor.

Haktankaçmaz, Turkish Cargo'nun yapımı süren tesisi SmartIST'te incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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