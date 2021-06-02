Haktankaçmaz, Göç ve Sınır Yönetiminde Belge Sahteciliği ile Mücadele heyetiyle görüştü
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, Göç ve Sınır Yönetiminde Belge Sahteciliği ile Mücadele heyetiyle görüştü.
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, Göç ve Sınır Yönetiminde Belge Sahteciliği ile Mücadele heyetiyle görüştü.
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde gerçekleşen ziyarette, havalimanındaki belge sahteciliği çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ