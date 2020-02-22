22.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:35

ARABESK müziğin güçlü sesi Haktan, Bursa'da sevenleriyle buluştu. Dinleyicileriyle birlikte şarkılarını söyleyen sanatçı, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla dikkat çeken, arabesk müziğin güçlü seslerinden Haktan, Bursa'da sahneye çıktı. Sezen Aksu'nun 'Köz' adlı şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan Haktan, Bursalıları geçmişe doğru yolculuğa çıkararak, sevilen şarkılarını seslendirdi. 'Feyz of Arabesk' albümünün yanı sıra; 'Vazgeçtim', 'Unutamadım', 'Kim Bu Gözlerindeki Yabancı' gibi dillerden düşmeyen şarkıları da özgün yorumuyla söyleyen Haktan, sahnedeki enerjisiyle beğeni topladı.2 saati aşkın bir süre sahnede kalan Haktan, Bursalı sevenleriyle birlikte söylediği şarkıları cep telefonuna kaydederek mutluluğunu paylaştı. Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Haktan, konser boyunca hayranlarını hem hüzünlendirip, hem de eğlendirirken, Bursa'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA