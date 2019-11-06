HAKSEN'DEN Başkan Savaş'a ziyaret

06.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:10

"BİZ HER ZAMAN HAKLI OLANIN YANINDAYIZ"

Ziyarette düşüncelerini paylaşan Yaslı, "Hatay'a güzel hizmet yapacağınızdan şüphemiz yok. Sendika dediğimiz zaman memurun sosyal, ekonomik, mesleki haklarını korumak için üyelerinin menfaatleri doğrultusunda hareket etmek demektir. Biz her zaman haklı olanın yanındayız. Herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. Sizlerin çalışmalarını da takip ediyor ve Hatay halı tarafından da kabul gördüğünü görmekteyiz. Biz HAKSEN olarak doğrunun her zaman yanındayız. Hatay'da gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür eder, başarılar dileriz"dedi.

Antakya'da gerçekleştirmeyi planladıkları kentsel dönüşüm projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, eski otogar ve çevresinde planlanan çalışmalar hakkında da önemli bilgiler verdi.

"EXPO 2021 İLE KIRSAL KESİMİ KALKINDIRMAYI PLANLIYORUZ"

Konuşmalarının devamında Başkan Savaş, " Hatay'da birinci öncülüğüm altyapıyı bitirmek. En kısa zamanda altyapı sorunlarının tamamını çözmüş olacağız. Hatay için en önemli organizasyonlardan biri olan EXPO 2021 için çalışmalarımız devam ediyor. EXPO ile kırsal kesimi kalkındırmayı planlıyoruz. Üniversitemizin desteği ile tıbbı aromatik bitkilerimizi ve birçok ürünümüzü markalaştırmak istiyoruz. Bizi şimdi en çok heyecanlandıran EXPO'nun şehrimizde gerçekleştirilecek olması. Bu ev organizasyonu yaparsak Türkiye'de model olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler