Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti

CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırıldığı döneme ilişkin, "Yasakların kaldırılmasını bazıları anlamıyor. Akılları almıyor" diyen Baykal'ın üzerindeki "Baykal" yazılı tişört dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılmasına ilişkin süreçle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Baykal, o dönem okuduğu şiir yüzünden siyasi yasaklı olan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle Meclis'e girmesini sağlamıştı.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Bu destek yıllar sonra bile konuşulmaya devam ederken, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BAZILARI ANLAMIYOR, AKILLARI ALMIYOR"

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk ve Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'e konuşan Baykal, siyasi fırsatçılık yapmadıklarını belirtti.

O dönem "Erdoğan'la anlaştı" iddialarına da tepki gösteren Baykal, temel inancının siyasi yasakların olmaması gerektiği olduğunu belirterek "Yasakların kaldırılmasını bazıları anlamıyor. Akılları almıyor" dedi.

RÖPORTAJ ANINDA GİYDİĞİ TİŞÖRT DİKKAT ÇEKTİ

Röportaj sırasında Baykal'ın giydiği tişört de dikkat çekti. Önceki yıllarda bir AK Partili vekilin kendisine hediye etmiş olduğu tişörtün önünde Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Baykal Gölü'nün çizimi olduğu ve üzerinde Rus alfabesiyle Baykal yazdığı görülüyor.