Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İstanbul'da hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla, 2002 yılında organize suç örgütü lideri Adnan Öcal'ın öldürülmesi suçundan hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Kartal'ı (45) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından hükümlü Kartal'ın Beylikdüzü'nde bir adreste saklandığını tespit etti.

Polis yaptığı çalışmanın ardından 15 Şubat'ta hükümlü Kartal'ı düzenlediği baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü Kartal'ın 2002'de gözaltına alınıp 9 yıl tutuklu kaldığı, ardından mahkeme sonucuna itiraz etmesi sonucu 2011 yılında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, Eylül 2020'de Yargıtay tarafından cezasının onandığı öğrenildi.

Ayrıca şüphelinin 2011 yılından itibaren tehdit, kasten yaralama, ve yağma suçlarından 7 ayrı olaya karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış