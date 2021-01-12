Hakkında 20 yıl hapis ve 31 bin lira para cezası bulunan zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hakkında 20 yıl hapis ve 31 bin lira para cezası bulunan zanlı yakalandı

12.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:43
Hakkında 20 yıl hapis ve 31 bin lira para cezası bulunan zanlı yakalandı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 18 ayrı suçtan arama kaydı bulunan F.Ü. (36) jandarma ekiplerince yakalandı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 18 ayrı suçtan arama kaydı bulunan F.Ü. (36) jandarma ekiplerince yakalandı.

Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 dolandırıcılık, 2 yaralama ve 2 resmi belgede sahtecilik olayı ile 'firar' suçundan olmak üzere 18 suçtan arama kararı bulunan F.Ü.'yü Durumtay Mahallesi'nde yakaladı. Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 31 bin 400 TL para cezası bulunan F.Ü., götürüldüğü adliyede tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Mustafakemalpaşa
Hakkında 20 yıl hapis ve 31 bin lira para cezası bulunan zanlı yakalandı
Hakkında 20 yıl hapis ve 31 bin lira para cezası bulunan zanlı yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkında 20 yıl hapis ve 31 bin lira para cezası bulunan zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 11:43:26. #1.14#
title