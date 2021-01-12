Hakkında 20 yıl hapis ve 31 bin lira para cezası bulunan zanlı yakalandı

BURSA 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 18 ayrı suçtan arama kaydı bulunan F.Ü. (36) jandarma ekiplerince yakalandı.

Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 dolandırıcılık, 2 yaralama ve 2 resmi belgede sahtecilik olayı ile 'firar' suçundan olmak üzere 18 suçtan arama kararı bulunan F.Ü.'yü Durumtay Mahallesi'nde yakaladı. Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 31 bin 400 TL para cezası bulunan F.Ü., götürüldüğü adliyede tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Mustafakemalpaşa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN