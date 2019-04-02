Hakkı Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Kilis Polateli belediye başkan adayı olan Hakkı Kılıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Kilis Polateli ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hakkı Kılıç isimli MHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde MHP Kilis Polateli adayı Hakkı Kılıç kimdir? MHP Kilis Polateli adayı Hakkı Kılıç yüzde kaç oy aldı?

Hakkı Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Kilis Polateli belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakkı Kılıç Polateli ilçesinde % 1,68 oranında oy almıştır. Polateli ilçesinde % 1,68 oranında oy olan Hakkı Kılıç adlı MHP adayı toplamda 11 adet oy sayısına ulaştı.

Hakkı Kılıç Kimdir?

İlkokulu Kilis'te okudu. Daha sonra Almanya'ya işçi olarak gitti. Evli 2 çocuk babası. İyi derece Almanca biliyor.

Kilis Polateli ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.