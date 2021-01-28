Hakkari Valisi Akbıyık'tan Berhan Şimşek'e suç duyurusu
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Hakkari Valisi Akbıyık'tan Berhan Şimşek'e suç duyurusu

28.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:54
Hakkari Valisi Akbıyık'tan Berhan Şimşek'e suç duyurusu

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Hakkari Valisi Akbıyık, Berhan Şimşek'in televizyon programında kullandığı ve hakarete vardığını belirttiği sözlerinin, her türlü şartta devlete ve millete hizmet eden vali ve kaymakamları zan altında bıraktığını söyledi. Berhan Şimşek'in ifadelerini şiddetle kınadığını belirten Vali Akbıyık, "27 Yıldır Kaymakam ve Vali olarak, bu cennet vatanın bu kutsal bayrağın, bu yüce milletin hizmetindeyiz, mezara kadar da devam edecek. Yasal haklarımızı kullanarak suç duyurusunda bulundum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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