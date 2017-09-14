Hakkari Valiliğinden Baro Başkanlarının Sözleriyle İlgili Açıklama
Hakkari Valiliği, kenti ziyaret eden baro başkanlarının açıklamalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Hakkari Valiliği, kenti ziyaret eden baro başkanlarının açıklamalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, kenti ziyarete gelen Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen ile Van Baro Başkanı Murat Timur ve beraberlerinde bulunan Hakkari Baro Başkanı Serdar Işık'ın "Hakkari Valisi ile yaptığımız görüşmede yaşamını yitiren Mehmet Temel, İbrahim Sak, Musa Tarhan ve İsmail Aydın'ın aslında birer sivil vatandaş olduklarını ve o gün Kanireş olarak tabir edilen mevkide piknik amacıyla bulundukları yönünde bir izlenim edindik. Çok kısa bir tarihte raporlarımızı basın aracılığıyla kamuoyuna açıklayacağız" şeklinde yaptıkları basın açıklamasında Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın isminin kullanılarak gerçekle bağdaşmayacak ifadelerde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, "11 Eylül 2017 günü Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, Van Baro Başkanı Murat Timur, Hakkari Baro Başkanı Serdar Işık, Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Neşet Giresun ve Nahit Eren, valiliğimizden randevu talep etmişlerdir. Valiliğimizin kapısının herkese açık olması ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde 12 Eylül 2017 tarihinde valilik makamında görüşme gerçekleşmiştir. 1 Eylül 2017 Cuma günü valiliğimiz resmi sitesinde yapmış olduğumuz '2017/285' sayılı basın açıklaması doğrultusunda kendilerine bilgi verilmiş olup, yapılan görüşmede bölücü terör örgütü işbirlikçileri Mehmet Temel (vefat etti), İbrahim Sak (tutuklu), Musa Tarhan (tutuklu) ve İsmail Aydın'ın (hastanede gözetim altında) ilimiz merkez Oğul köyü Kanireş Çeşmesi bölgesinde piknik yaptıkları izlemini doğuracak herhangi bir ifade kesinlikle kullanılmamıştır. Bu konu hakkında 2017/285 numaralı basın açıklamamızla çelişecek ve valiliğimizi şahit göstererek verilecek beyanatların veya hazırlanacak raporların gerçekle ve Hakkari Valiliği ile bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi. - HAKKARİ